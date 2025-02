Elezioni in Germania i giovani snobbano Verdi e Liberali e votano Sinistra e Afd | la scommessa vinta da Heidi Reichinnek e Alice Weidel

Leggi su Open.online

Sono soprattutto ielettori ad aver trainato l’inatteso successo della(Die Linke) allefederali in. Il partito diha ottenuto il 9% delle preferenze, ma nella fascia 18-24 anni secondo l’analisi dello Spiegel questa percentuale sale al 25% e rende lail partito più votato dai. Al secondo posto, nella stessa fascia d’età, c’è l’AfD dicon il 21%. Decisamente più staccati gli altri tre grandi partiti: Cdu-Csu 13%, Spd 12% e11%. Questi ultimi, in particolare, sembrano aver perso l’appeal che un tempo erano in grado di esercitare sugli elettori più. Nel 2021 erano loro il partito preferito dagli elettori tra 18-24 anni con il 24% delle preferenze, ma quattro anni più tardi questa percentuale si è più che dimezzata.