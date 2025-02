Elezioni Germania, vittoria Cdu e Afd vola. Come sarà il governo di Merz?

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Cdu-Csu vince lefederali in, l'Afd sfonda il muro del 20% ed è la seconda forza nel paese dopo il crollo della Spd, che registra un crollo storico. I Verdi, in calo, sono il quarto partito in un Bundestag frazionato. Friedrich, leader della Cdu,il prossimo cancelliere e .