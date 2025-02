Lapresse.it - Elezioni Germania, vittoria Cdu-Csu: Merz sarà nuovo cancelliere. AfD seconda forza, crollo Spd

Confermando le previsioni delle scorse settimane, la Cdu-Csu ha vinto lefederali in. Il leader della Cdu, Friederich, è destinato a diventare il, succedendo a Olaf Scholz, il cui partito, l’Spd, ha subito una “amara sconfitta“, come ammesso dallo stessouscente. Anche l’ultradestra dell’AfD si conferma lapolitica del Paese, sebbene resti esclusa dal futuro governo a causa del veto degli altri partiti.I risultati finaliSecondo le ultime proiezioni, l’Unione (Cdu-Csu) ha ottenuto il 28,6% dei voti, con un incremento del 4,4% rispetto al 2021. L’AfD ha superato il 20% (20,4%), registrando un notevole +10%. I socialdemocratici dell’Spd si sono fermati al 16,3%, con un calo del 9,4%. In lieve flessione i Verdi, che scendono al 12,3% (-2,4%), mentre la sinistra di Die Linke cresce al 8,5% (+3,6%).