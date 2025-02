Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Germania, verso una Große Koalition a due con Cdu e Spd: Sahra Wagenknecht e Liberali fuori dal Parlamento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giorno dopo il voto, inl’obiettivo è uno e ben definito: formare il prima possibile un governo che spazzi via i timori sull’ascesa di Alternative für Deutschland e rimetta il Paese alla guida di un’Europa che, in un momento di grande difficoltà, attendeva solo l’esito delletedesche per sapere da dove ripartire. In questo, i principali alleati del leader della Cdu/Csu tedesca e candidato alla cancelleria, Friedrich Merz, sono i due partiti rimastidalper non aver superato la soglia di sbarramento: la Bsw die il Partito Liberale Democratico (Fdp).Le due formazioni non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 5% che nel sistema elettorale tedesco consente l’accesso al Bundestag (Bsw l’ha sfiorata con il 4,97% dei consensi). Così i loro seggi verranno redistribuiti tra le formazioni che, invece, hanno raggiunto il livello minimo per far parte della prossima legislatura.