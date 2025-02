Cityrumors.it - Elezioni Germania, Lo Presti: “La destra come nuovo ordine mondiale, non gli estremismi””

Ad analizzare quanto è accaduto nelle votazioni tedesche, il professore di storia delle dottrine politiche della Lumsa: “La preoccupazione resta”importanti e decisive indove, bene o male, hanno perso un po’ tutti, almeno i partiti principali, tranne le ali estreme, con l’Afd che ha raddoppiato i propri consensi in appena quattro anni, ma non così tanto da andare al governo. Alla fine ci sarà grande coalizione, cosìè stata chiamata, ovvero un’alleanza tra i cristianodemocratici Cdu/Csu e i socialdemocratici Spd., Lo: “La, non gli” (Ansa Foto) Cityrumors.it“La coalizione che andrà al governo in, alla fine, resta una specie di centro-, ma non certola intendiamo noi o meglio è un po’ diversa rispetto a quella che vediamo noi in Italia“, le parole del professore Alberto LoPresidente del Corso di Laurea in Scienze politiche e internazionali – Professore associato Storia delle Dottrine politiche all’Università LUMSA.