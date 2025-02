Lapresse.it - Elezioni Germania, l’exploit di AfD preoccupa il Congresso ebraico europeo

I risultati dellefederali di domenica in, che hanno registrato la vittoria della Cdu/Csu ma anchedell’ultradestra di AfD, che è risultata il secondo partito con più del 20% dei voti,no ildegli ebrei europei (Ejc), l’associazione delle comunità ebraiche di oltre quaranta Stati europei.“zione per risultati AfD”“L’Ejc si congratula con Friedrich Merz e la Cdu per la vittoria allefederali. Allo stesso tempo, esprime profondazione per i risultati dellefederali tedesche, in particolare per il fatto che un elettore su cinque ha sostenuto l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD)“, ha detto a LaPresse il portavoce di Ejc. “La significativa ascesa di un partito con una storia di estremismo, xenofobia e revisionismo storico è allarmante, con alcuni membri che si impegnano apertamente nella retorica antisemita.