Ravennatoday.it - Eleonora Proni (Pd) a Salotto Blu: "Sulla ricostruzione post alluvione occorre partire da collina e montagna"

Leggi su Ravennatoday.it

Sarà, ex sindaca di Bagnacavallo e da poco eletta in Consiglio regionale, l'ospite della trasmissioneBlu, condotta da Mario Russomanno su Video Regione che andrà in onda lunedì alle 23.si è confrontata su temi di attualità, adall'. Tra questi.