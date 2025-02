Donnapop.it - Eleonora Giorgi, la situazione si fa critica «Mi tengono in vita», le ultime notizie sono drammatiche

Leggi su Donnapop.it

Da diversi mesista affrontando un tumore al pancreas, una malattia che le ha cambiato lae che, purtroppo, continua a evolversi in maniera drammatica. L’attrice, famosa per essere stata una star negli anni Settanta e non solo, ha sempre avuto un rapporto sincero con il suo pubblico, condividendo anche i momenti più difficili della sua, compreso il periodo della diagnosi.Nonostante la speranza iniziale in una cura, le metastasi siormai diffuse, e le condizioni di salute disembrano aggravarsi ogni giorno di più. Le sue parole recentiun grido di dolore e di rassegnazione, un riflesso del coraggio che ancora la contraddistingue.come sta?sull’attriceLedellesettimane nonaffatto confortanti.