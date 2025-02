Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi assente al compleanno del nipote. “C’era con il cuore, è stata lei a dirci di festeggiare con gioia”: le parole di Clizia Incorvaia

La famiglia dinon perde il sorriso. Nonostante la malattia dell’attrice, i suoi cari trovano la forza per celebrare la vita che continua a fluire. In questi giorni, infatti, il piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e, ha compiuto 3 anni, e sui social proprioha spiegato il perché di questi festeggiamenti anche se nonnanon era presente: “Oggi abbiamo festeggiato ildi Gabriele. Tre anni di euforia. È stato un giorno speciale per la mia famiglia che si è riunita davanti alla torta con l’amore di sempre, ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso. Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con ilsì,eccome. Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.