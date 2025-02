Lanazione.it - Elena Basile presenta il libro “Frammenti di Bruxelles” all’Acli Life Festival

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Politica, diplomazia, sociologia e costume: la scrittrice e ambasciatricead Arezzo perre ildi”. Venerdì 28 febbraio, alle 18.00, il teatro Pietro Aretino ospiterà un nuovo incontro letterario della rassegna Acliche permetterà di vivere un inedito e pungente viaggio tra storie, affari e vite intrecciate nella moderna e cosmopolita capitale dell’Unione Europea. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dalle Acli di Arezzo con il contributo della Fondazione CR Firenze e offrirà una nuova occasione di approfondimento e riflessione su tematiche sociali di stretta attualità. La protagonista della serata saràche, nata a Napoli, ha trascorso la maggior parte della propria vita all’estero per incarichi diplomatici tra Madagascar, Canada, Ungheria e Portogallo, prima di essere ambasciatrice d’Italia in Svezia dal 2013 al 2017 e in Belgio dal 2017 al 2021.