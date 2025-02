Davidemaggio.it - Einstein: il procedural drama tedesco è in arrivo gratis su Mediaset Infinity

Il 24 febbraio fa il suo ingressoe in esclusiva su, la nuova serie tv tedesca che mescola ingegno e mistero.La serie segue le vicende di Felix Winterberg (Tom Beck), brillante pronipote di Alberte a sua volta genio della Fisica, che lotta contro il Morbo di Huntington, una grave malattia ereditaria, che lo costringe a vivere con la consapevolezza di avere solo pochi anni di vita.Per continuare a spingersi oltre i limiti della Scienza e mantenere la mente sempre attiva, Felix fa uso di anfetamine, finendo però per essere arrestato mentre ruba nello studio del suo medico.Per evitare una condanna per abuso di stupefacenti, Felix è così costretto a collaborare con la polizia, una partnership che lo porterà a confrontarsi con la sua stessa esistenza e con una serie di misteriosi omicidi da svelare con l’aiuto delle sue spiccate conoscenze scientifiche.