Ilfattoquotidiano.it - Efficiente, spaziosa e dinamica. Il segreto della nuova Duster è la piattaforma CMF-B

Semplicemente più, da ogni punto di vista. Gli ingegneri hanno ricavato più spazio in un modello, la Dacia, rimasto sostanzialmente invariato nella lunghezza (4,34 metri) e che, anzi, è addirittura più basso di prima (4 centimetri in meno, 1,66 metri) e che ha un passo più corto di 150 millimetri (2,66). La capacità del vano bagagli è un esempio, perché è cresciuta fino al 15% sulla declinazione 4×2, fino a 592 litri con i sedili in posizione normale. Ma anche gli occupanti hanno più spazio rispetto a prima.“Prima ancora di lavorare sullo stile, ci siamo concentrati sulle sue proporzioni per conferirgli un forte equilibrio. Trovare le giuste proporzioni è fondamentale per evitare di ricorrere successivamente ad artifici stilistici”, ha osservato a propositoDavid Durand, direttore del Design di Dacia.