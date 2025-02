Fanpage.it - Edoardo Vianello a Wilma Goich: “In tv sparla di me. Assente alla morte di nostra figlia? Non sapevo affrontarla”

Leggi su Fanpage.it

Ospite de La Volta Buona,ha replicato a, che l'aveva accusato di non essere stato presentedellaSusanna. "Quando ho saputo che non c'era più niente da fare, non ho avuto più la forza. Non sarei stato capace di affrontarlo", ha spiegato.