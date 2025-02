Editoriali dal mondo ASviS | l’interesse delle future generazioni sia un traino per ripensare le politiche

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavia Belladonna della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 13 febbraio 2025.Il numero sempre maggiore di contenziosi climatici in tutto ildimostra che le società civili non sono più disposte ad aspettare: è tempo che legislatori e politici pongano il futuro al centrodecisioni del presente. Anche in Italia.“Ho avuto un’idea folle. E se tanti esperti impegnati per l’ambiente, per una società più giusta, insomma per uno sviluppo sostenibile, si mettessero insieme per trasformare il Paese nell’ottica? Ti va di darmi una mano?”Così Enrico Giovannini, attuale direttore scientifico dell’, provò a raccontarmi brevemente nel 2015 quello che gli passava per la testa.