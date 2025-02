Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa volevo dire su Chiara Ferragni": dopo Verissimo, una impensabile Selvaggia Lucarelli

Nel corso della puntata di sabato 23 febbraio di, in onda su Canale 5, Silvia Toffanin ha aperto con un'attesissima intervista a, che ha sorpreso tutti con una dizione inaspettata. Quale? La giornalista ha rivelato di provare empatia nei confronti dell'ex moglie di Fedez,. Parole che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social: davverolo ha detto?aver cannoneggiato contro laper anni? E proprio per tutto questo stupore, la stessaha voluto di chiarire la sua posizione attraverso un post su Instagram, spiegando meglio il suo punto di vista: "Riguardo laintendevoche non ha senso stare lì a sottolineare la vicenda Pandoro se pubblica una foto al mare o una con il nuovo fidanzato".