Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Ponte, primo tempo fatale: fa festa la Massese

BUGGIANESERizzato; Ferrari (25’ st Sanzone), Martinelli, Provinzano, Palmese, Kapidani, Aiazzi, Asara, Bellandi, Sali, Fantini. A disp. Calu, Granucci, Sgherri, Pievani. All. VettoriMariani; Mapelli, Quilici, Brizzi, Cecilia (10’ pt Ferrara) (38’ st Lazzini), Romiti, Favret, Mariani, Buffa, Anich (29’ st Costanzo), Lorenzini (16’ st Bartolomei). A disp. Cozzolino, Bossini, Cerri, Girelli, Rami. All. Gabrielli ARBITRO Carpentiere di Barletta MARCATORI 8’ pt e 45’ pt Buffa, 19’ pt Ferrara, 4’ st Aiazzi, 28’ st Kapidani NOTE Espulso al 21’ st Mapelli per somma di ammonizioniBUGGIANESE IlBuggianese lotta col coltello tra i denti, ma alla fine deve arrendersi alla, che si impone per 3-2. Al "Brizzi" di Margine Coperta, chiuso ai tifosi delle due formazioni per motivi di ordine pubblico, la formazione biancorossa allenata da Vettori regala purtroppo un