Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fucecchio strappa un pareggio nello scontro diretto con i labronici

PROLIVORNO SORGENTI 11 PROLIVORNO SORGENTI: Bettarini, Sottile, Lischi, Freschi (77’ Bani), Cavalli, Signorini, Pratesi, Santagata, Lucchesi (70’ Morelli), Gjini (62’ Putrignano), Casanova. A disp.: Strambi, Binelli, Buonaccorsi, Di Tora, Maffei, Romanacci. All.: Bandinelli.: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Guerrucci (69’ Cenci), Geniotal, Agostini, Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Fiorini, Cavallini, Mazzoni, Melani, Shllaku, Iommazzo. All.: Targetti. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia (assistenti Rocchi di Pontedera e Checchi di Viareggio). Reti: 14’ Casanova; 40’ Guerrucci. LIVORNO – Finisce in parità lotra Pro Livorno Sorgenti e, che si spartiscono la posta in palio al termine di una bella partita, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le compagini.