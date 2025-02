Ilrestodelcarlino.it - "È un risultato sproporzionato rispetto a quanto si è visto in campo"

A fine partita mister Lorenzo Bilò, tecnico della Recanatese, è ovviamente deluso, ma anche sereno nella sua disamina. In sintesi: ottimo approccio dei miei, ma non siamo stati costanti fino alla fine. La sua fotografia della 25ª di campionato è questa: "È un momento particolare, questo, in cui ogni disattenzione, ogni situazione anche di palla inattiva la paghiamo a caro prezzo. Sull’occasione del gol del pareggio, poi, c’era un fuorigioco evidente. Sono cose che in questo momento ci condizionano anche il morale. Dopodiché, oggi nel primo tempo i miei hanno fatto una grandissima partita, mostrando un approccio impeccabile. Anche l’inizio del secondo è stato affrontato in modo positivo. Abbiamo avuto l’occasione buona sia con Stefano (Spagna), con una gran parata del portiere, sia con Alfieri, che ha trovato una ribattuta di testa da parte del difensore del Fosso praticamente sulla linea di porta.