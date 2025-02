Serieanews.com - È sesto in classifica ma rischia grosso: perché tutti vogliono l’esonero di Palladino

Raffaelesta portando avanti un campionato al di sopra delle aspettative, eppure la Fiorentina potrebbe esonerarlo. Che cosa sta succedendo? Èinmadi(Foto: LaPresse) – serieanews.comChe succede alla Fiorentina? Un attimo prima sembra in corsa per un posto in Champions League, un attimo dopo si parla di rivoluzione in panchina.E il protagonista di questo strano thriller calcistico è Raffaele, il tecnico arrivato a Firenze con la missione di raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano. I numeri, sulla carta, gli danno ragione: la squadra è sesta in campionato e per settimane ha flirtato con la zona Champions. Ma qualcosa non torna., allora, c’è chi già pensa a un addio anticipato?Quandoè sbarcato a Firenze, l’accoglienza è stata tiepida.