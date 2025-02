Iltempo.it - "È scoppiato il panico". Il retroscena su Bergoglio, cosa è successo al Gemelli

Leggi su Iltempo.it

L'ultimo bollettino sulle condizioni di Papa Francesco parla di un "lieve miglioramento" seppur in una condizione critica delle condizioni del Pontefice, ricoverato da dieci giorni al policlinicodi Roma. Notizie che hanno contribuito a smorzare il pessimismo di questa mattina, quando alcuni segnali hanno fatto "scoppiare il" nella sala stampa vaticana e tra i cronisti davanti all'ospedale romano. Ne parlano i giornalisti Mediaset Fabio Marchese Ragona, vaticanista e biografo di, e Angelo Macchiavello nel corso della puntata di lunedì 24 febbraio di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4. A preoccupare i giornalisti nella sala stampa vaticana è stato questa mattina l'annuncio della veglia di preghiera in piazza San Pietro per Papa Francesco: "Il pensiero che hanno avuto tanti è stata la veglia del 2005, quando morì Giovanni Paolo II - racconta Ragona - e tanti hanno iniziato a fare le peggiori previsioni" pensando che potesse arrivare oggi la notizia peggiore, "e c'è stato un po' diin sala stampa".