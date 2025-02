Ilfogliettone.it - È scomparsa Roberta Flack, la voce indimenticabile di “Killing Me Softly with His Song”

, la leggendaria cantante e pianista statunitense, celebre per il branoMeHis, èall’età di 88 anni. La notizia della sua morte, avvenuta a causa della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come malattia di Lou Gehrig, è stata confermata dalla sua porta, Elaine Schock, e riportata dai media americani. Con la suacalda e intensa, laha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, regalando al mondo alcune delle canzoni più iconiche degli anni ’70.L’ascesa di una stellaOriginaria della Carolina del Nord,raggiunse la fama internazionale all’improvviso grazie a Clint Eastwood, che scelse il suo brano The First Time I Ever Saw Your Face come parte della colonna sonora del film Brivido nella notte (Play Misty for Me, 1971).