Lanazione.it - E’ morto Vitale, storico barbiere. Vent’anni fa ideò la "cocomerata"

Carmignano è più povera di umorismo e di buon umore: se n’è andatoFarruggio, 85 anni, per tutti il "" di piazza Vittorio Emanuele II., classe 1940, arrivò bambino dalla Sicilia con la famiglia e subito riuscì a inserirsi in un contesto, quello toscano, che non era così aperto ai nuovi arrivi ma lui seppe farsi benvolere e contribuì, negli anni, all’integrazione di tanti suoi conterranei. Sin da bambino ha fatto il mestiere del. Per 76 anni ha lavorato nella stessa bottega, sino al gennaio 2024 quando l’ha chiusa definitivamente col rammarico di non averla potuta cedere ad un giovane. La sua bottega è rimasta sempre in stile retro’.Farruggio è stato capo rione del Rione Giallo della festa di San Michele efa ebbe l’idea della "a bordo vasca": lui che si ritagliava pochi giorni di ferie in agosto, voleva creare un momento di aggregazione per gli anziani in particolare ma era aperta a tutti, grandi e piccini, e si svolgeva verso la fine del mese.