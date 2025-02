Lanazione.it - È la domenica dei record. Foiano, ecco quota 10mila

"Dopo due domeniche da tutto esaurito, il Carnevale didella Chiana conferma il suo straordinario successo con un’affluenza daanche nel terzo corso mascherato. All’incirca diecimila i visitatori che hanno affollato le strade del borgo per immergersi in uno degli eventi più attesi dell’anno. Ma anche un centinaio di camper e una ventina di pullman organizzati. Dati che consolidano il Carnevale ditra le manifestazioni più amate del panorama aretino. "Il bilancio è estremamente positivo. Oggi c’era moltissima gente e siamo entusiasti del risultato. Confido che nelle successive due domeniche l’affluenza aumenti ancora di più, soprattutto in occasione dell’ultima giornata, dato che sarà l’ultimo Carnevale in circolazione nel centro Italia", ha commentato il sindaco Jacopo Franci.