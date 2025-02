Ilfattoquotidiano.it - “È come se fosse stato Alex Baroni dal cielo a mandare Emanuel Lo nella vita di Giorgia”: così la madre della cantante al settimanale DiPiù

“Pergli anni più recenti sono stati davvero difficili. Dal Covid in poi, purtroppo, l’ho vista parecchio in crisi. Non era più coinvolta dalle cosemusica, era distante ed era preoccupata”: a parlareè sua, Elsa Giordano, che ha rilasciato un’intervista a. “Ha sofferto il cambio generazionale che c’ènel mondocanzone, prendere atto che i tempi sono cambiati non è sempre facile. Il ‘bel canto’, oggi, sembra superato. Poi, avendoun figlio adolescente, mio nipote Samuel, quel cambiamento di gusti del pubblico lo ha vissuto tutti i giorni parlando con lui.”, le paroledonna aldi spettacolo e gossip.E il racconto tocca anche gli esordi di, quando “aveva vergogna di farsi ascoltare da me e dal padre, anche se non ho mai capito perché” e “per esibirsi, andava sotto al tavolocucina”.