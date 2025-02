Inter-news.it - Dumfries nuova certezza di Inzaghi: a destra è insostituibile

Leggi su Inter-news.it

Nel corso della stagioneè diventato un elemento imprescindibile per. Infatti l’olandese è una presenza fissa sulla fascia, che non manca mai in campo.IMPORTANZA ACCRESCIUTA – Denzelha sempre avuto un ruolo importante nell’Inter di. Pur tra alti e bassi, il contributo dell’olandese sullaè sempre stato prezioso, in primis per la sua unicità nell’impatto fisico. In questa stagione però c’è stato un passo avanti. E la dimostrazione sta nel fatto che è diventato.PRESENZA FISSA – Il numero due ha iniziato la stagione da riserva sulla fascia, alternandosi con Darmian. Da novembre però la situazione è cambiata. I maliziosi direbbero grazie al rinnovo, ma non è solo questo. Da Inter-Venezia infattiha saltato solo tre partite in tutte le competizioni.