Arezzonotizie.it - Dukes Sansepolcro sconfitta in casa da Cus Firenze (82-94)

Leggi su Arezzonotizie.it

La delicata gara trae Cussi gioca fin da subito ad alto ritmo. La Romolini Immobiliare parte però meglio e riesce a rimanere in vantaggio per tutto il primo quarto, chiuso sul 24-19, nonostante gli ospiti entrino pian piano sempre di più in partita. Le due squadre continuano a.