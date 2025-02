Lanazione.it - Duemila firme dei cittadini per riaprirla

La comunità del Monte Amiata sta affrontando una crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica a causa della chiusura della Compagnia Carabinieri di Arcidosso, avvenuta nel febbraio del 2014 e la sua declassificazione a Tenenza. "Questo cambiamento – si legge in una nota – ha comportato la chiusura del Nucleo operativo e radiomobile, un elemento essenziale per il pronto intervento e la gestione di reati di particolare gravità. Nonostante numerosi tentativi politici per revocare questa decisione, il territorio del Monte Amiata è stato affidato alla Compagnia Carabinieri di Pitigliano, troppo distante per garantire un intervento tempestivo nei comuni un tempo di competenza della soppressa Compagnia di Arcidosso. Con il passare del tempo, la situazione della sicurezza pubblica sul Monte Amiata è peggiorata, riflettendo una tendenza simile in tutta Italia.