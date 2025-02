Lortica.it - Due incidenti stradali in Valdarno: feriti una 29enne e un 33enne

Leggi su Lortica.it

Giornata diin, con due interventi del 118 della ASL TSE per soccorrere iin due distinti episodi.Il primo incidente è avvenuto nel Comune di Cavriglia alle ore 11:29. Un’auto è rimasta coinvolta e una donna di 29 anni è stata trasportata in codice 2 con l’elisoccorso Pegaso 1 al DEA di Careggi. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia della Valdambra, un’ambulanza della Misericordia di Castelfranco, i vigili del fuoco e la polizia municipale.Il secondo incidente si è verificato alle ore 19:01 sulla SR69, nell’abitato di San Giovanni, dove un uomo di 33 anni è stato investito. Anche lui è stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso della Gruccia. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di San Giovannie la polizia municipale locale.