Quotidiano.net - ‘Dragon Ball’, l'episodio che nessuno ricorda è tra i più belli della serie

Leggi su Quotidiano.net

C’è unsaga diche spesso non viene citato dai fan ma in molti lo considerano tra i più interessanti di tutta la. Ci riferiamo all’40 dal titolo, nella versione originale "Horrifying Buyon". Si tratta di un potente mix di azione, emozioni e ignoto in uno degli episodi più forti ma anche, come abbiamo accennato, tra i più sottovalutati dell'anime in assoluto.Curiosità sull’40di “Dragon Ball” Dragon Ball è stato visto “colpevole” per aver copiato un’intera scena dell’da “Star Wars: Il ritorno dello Jedi” per l'introduzione di Buyon ma è una decisione talmente esagerata e inaspettata da funzionare in maniera convincente. Il legame con Rancor fa davvero sentire Buyon come un mostro rabbioso e mortale. Inoltre, proprio in questo passaggio specificatosaga, si percepisce un’atmosfera anche lugubre, seppur efficace, riempiendo la camera di Buyon di scheletri in decomposizione.