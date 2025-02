Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: Vegeta raggiunge il Super Saiyan 3

Nel penultimo episodio diha finalmente svelato il suo potere come3, segnando la prima apparizione canonica di questa trasformazione per il Principe dei. In precedenza,aveva raggiunto questa forma solo in versioni non canoniche o giochi, rendendo questo momento particolarmente significativo per i fan della serie.Il Contesto della TrasformazioneDurante lo scontro finale contro il Supremo Re Demone Gomah, Glorio utilizza le Sfere del Drago del Regno Demoniaco per riportare Goku,e gli altri alle loro forme adulte. Questo cambiamento si rivela cruciale, poiché Gomah possiede l’abilità di rigenerarsi rapidamente grazie al suo Tertian Oculus, rendendo inefficaci gli attacchi precedenti. Con il ritorno alle loro forme originali,decide di scatenare il3, una trasformazione che aumenta notevolmente la sua potenza e lo pone in una posizione di vantaggio temporaneo nello scontro.