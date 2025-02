Screenworld.it - Dragon Ball Daima: un’alleanza richiama le origini di Dragon Ball Z (esaltando i fan)

Dopo una serie di battaglie estenuanti,si avvicina alla sua conclusione con una svolta emozionante. Goku e Piccolo tornano a combattere fianco a fianco per affrontare il Supremo Re Demone Gomah. Come ci fa notare CBR questo epico duelloil loro leggendario scontro contro Radish, segnando il ritorno di una delle coppie di combattenti più iconiche dell’intero franchise.La minaccia principale è Gomah, che grazie al potere oscuro dell’Occhio Maligno, riesce a respingere anche i guerrieri più potenti. Nonostante il debutto inedito di Vegeta nella forma Super Saiyan 3 in versione adulta, il principe dei Saiyan si trova in difficoltà e consuma rapidamente la sua energia, lasciando il campo di battaglia aperto a un nuovo piano d’azione. Nel frattempo, Arinsu e Majin Kuu scoprono che l’unico modo per sconfiggere Gomah è colpirlo tre volte consecutive sulla nuca per rimuovere l’Occhio Maligno.