Dragon Ball Daima | il gran finale si avvicina! Ecco il video riassunto degli episodi!

si prepara a concludere il suo epico viaggio con l’uscita dell’ultimoo, e per l’occasione è stato rilasciato un trailer riassuntivo speciale per aiutare i fan a ripercorrere tutti gli eventi più importanti della serie.La serie ha sorpreso gli spettatori con una trama inaspettata: Goku e i suoi amici trasformati in bambini a causa di un desiderio espresso con le Sfere del Drago, che li ha portati in un viaggio avventuroso attraverso il Regno dei Demoni. Con la fine ormai alle porte, Toei Animation ha deciso di pubblicare unriepilogativo di quattro minuti, perfetto per chi vuole rinfrescare la memoria prima delde scontro.Quando uscirà l’di?L’attesissimoo 20, intitolato “Maximum”, sarà disponibile venerdì 28 febbraio 2025 e sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll e Hulu.