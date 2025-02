Ilfattoquotidiano.it - Doppia alimentazione benzina-GPL, ma anche ibrido. L’offerta sostenibile di Duster

Non è il moto perpetuo, ma con 1.400 chilometri di autonomia possibile con un pieno la nuova Daciaoffre una percorrenza impressionante, soprattutto perché non riguarda un motore a gasolio, ma un sistema acon due serbatoi da 50 litri, uno per lae l’altro per il Gpl.È la versione ECO-G 100, che non soltanto èdal punto di vista economico quando si fa il rifornimento (il gas petrolifero costa quasi un terzo rispetto alla verde), ma lo èda quello ambientale perché in media le emissioni di CO2 sono del 10% inferiori a quelle di una equivalente unità a. La “bombola” aggiuntiva per il Gpl nemmeno porta via spazio al prezioso vano bagagli, perché è installata sotto e lascia inalterato il volume di carico. Naturalmente il passaggio da un carburante all’altro avviene in modo “rapido e impercettibile attraverso il commutatore integrato nel cruscotto”, informa il costruttore, che propone la soluzione bifuel come “prima installazione” e quindi con tutte le garanzie del caso.