Amica.it - Dopo un Sanremo Achille Lauro segna un record con "Incoscienti giovani" al primo posto come brano più trasmesso dalle radio

Leggi su Amica.it

unche lo ha visto protagonista sul palco dell’Ariston e fuori, tra performance e bagni di folla,un nuovoe vola in vetta alla classifica EarOne guadagnandosi ila dieci giorni dalla release: il suoè il più. Seguito da La cura per me di Giorgia e dal vincitore del Festival Olly con Balorda nostalgia. Il successo prosegue anche sulle piattaforme con oltre 11 milioni di streaming e il videoclip girato alla Fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta, grande omaggio alla città di Roma, ha raggiunto più di 5 milioni di views.Un nuovo successo che si aggiunge a quello giàto con Amore disperato, diventato oramai un classico nel repertorio di, che ha dominato le classifiche per ben tre mesi dall’uscita aggiudicandosi il disco di Platino.