Iltempo.it - Dopo Pisilli Ghisolfi rinnova un altro contratto: ecco chi ha firmato

Niccolòora Leandro Paredes. Ieri la Roma ha annunciato il rinnovo fino al 2029 del giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso, mentre il prossimo comunicato in arrivo sarà quello sul mediano argentino. Claudio Ranieri fin dalle sue prime settimane della terza avventura a Trigoria aveva blindato il futuro del classe 1994 (e di Mats Hummels), che aveva unin scadenza a giugno. E ora il prolungamento dell'accordo oltre l'estate è realtà, con una base d'intesa già trovata tra il direttore sportivo Florente l'agente di Paredes. A gennaio su di lui c'è stato il forte pressing del Boca Juniors, ma alla fine la scelta è stata quella di prolungare il matrimonio con la Roma, anche prima che scattassero le condizioni per far attivare l'estensione automatica di un anno (sarebbe servita almeno la qualificazione in Europa League).