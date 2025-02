Quotidianodipuglia.it - Dopo la caduta di Melucci partiti alla ricerca del candidato sindaco

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Nemmeno il tempo di far terminare il roboante fine settimana contraddistinto dallo scioglimento del consiglio comunale di Taranto che ie i movimenti politici si sono messi al lavoro per far.