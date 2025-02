Ilgiorno.it - Dolci tipici di Carnevale: le ricette da non perdere in Lombardia. Quali sono e come si preparano

Milano – La tradizionearia legata alinè ricca e variegata e capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Quando si parla didiil pensiero vola subito a un prodotto immancabile: le chiacchiere, amatissime nella nostra regione e in tutto il resto d’Italia. La chiacchiere milanesi hanno vengono cotte al forno (equindi molto più leggere). Le chiacchiere – che in altre zone del Paese vengono chiamate con nomi diversi (a Roma ad esempio “frappe”)– si differenziano anche nel tipo di vino usato nell'impasto fatto semplicemente di farina, zucchero, uova e burro, che viene cotto a forma di strisce croccanti, cosparse poi di zucchero a velo. Sempre “made in Milano”anche i gustosissimi tortelli milanesi:ben sanno i golosi si tratta di dolcetti che preparati con il medesimo delle chiacchiere (quindi farina, uova, zucchero e burro); dal composto, che deve restare fluido, si ricavano delle piccole palline che poi vengono immerse nell’olio bollente.