Doccia fredda, slitta ancora il decreto bollette. Meloni: "Misure poco efficaci"

Roma, 24 febbraio 2025 – Questa volta è direttamente Giorgiaa “bocciare” come “insoddisfacente” la bozza dellegge per fronteggiare il caro-energia messo a punto dai ministeri dell’Ambiente e dell’Economia. Servono – avvisa la premier, strigliando tecnici e ministri – più risorse per“più” per famiglie e imprese, con un’attenzione particolare ai soggetti più vulnerabili. Una mossa inusuale che la stessa presidente del Consiglio tende a rendere pubblica e che, però, ha l’effetto di farre da oggi a venerdì il varo del provvedimento. LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIAL’allarme delle imprese A spingerenella direzione del rinvio sono state, secondo fonti ben informate, soprattutto le lamentele preventive delle associazioni imprenditoriali sul testo del pacchetto circolato in questi ultimi giorni.