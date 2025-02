Quotidiano.net - "Dite la verità". Un calvario senza segreti

Se va in centro a Roma su una Ford Escort del 2006 o una Pandavetri oscurati, beh, per Francesco la trasparenza non è solo una parola. Magari è un vezzo. Di sicuro è un modo di essere. Anche in queste ore, la sua malattia, il suo, sono. Anzi. Pieni di dettagli: la prognosi "è riservata", l’ossigeno è "ad alto flusso", e per le terapie "si stanno usando naselli e cannule nasali". Ai medici ha chiesto che sia detta la: stanno rispettando la disposizione, arrivando a non lesinare nemmeno i particolari. Quelli che non vengono forniti per i pazienti normali, avvolti spesso fino alla esagerazione nelle spire della privacy. Il Papa, un Papa, non è un malato normale, ovvio. Ma la diversità sta nel fatto che questa straordinaria figura è stata sempre accompagnata nei momenti delicati dalla riservatezza più che dalla pubblicità; dalle finestre chiuse, dalle luci abbassate, dagli inviti alla preghiera più che dalle notizie sugli antibiotici usati nella terapia.