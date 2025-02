Ilrestodelcarlino.it - Disegnare la musica. Concorso per alunni

Lasarà al centro dei diari scolastici 2025/2026 che il Comune regalerà a tutti gli studenti delle scuole primarie (ex elementari) e medie del territorio. Ha infatti appena preso il via la nuova edizione delartistico ‘Vinci la copertina’, aperto a tutti glidei due ordini di scuola in cui verranno distribuiti i diari, il cui tema si racchiude nel titolo ‘Laper me è.’. In definitiva, gli studenti delle elementari e delle medie dovranno produrre un elaborato artistico che esprima e racchiuda ciò che larappresenta per loro. Gliinteressati a partecipare aldovranno produrre i loro elaborati artistici entro lunedì 14 aprile. Dopodiché, la commissione presieduta dal pittore Gianni Cestari si riunirà per decretare vincitori e menzioni d’onore, e alla fine di maggio avrà luogo la mostra ‘Bondeno a colori’ che metterà in esposizione tutti i disegni.