Discarica diteci quali sono i siti papabili

Torna ad alzare la voce il comitato "Corridonia green No" che di recente ha riunito l’assemblea dei soci, dove è stato approvato il bilancio consuntivo e definito il direttivo per i prossimi due anni. Alla guida è confermato Andrea Germondari, il quale sarà affiancato dalla vicepresidente Donatella Pierantoni poi Rodolfo Salvatelli come segretario e completeranno il quadro le consigliere Gemma Pietrella e Lorella Dezi. "Stiamo seguendo da vicino il processo amministrativo del piano regionale gestione rifiuti – ha illustrato il presidente, Andrea Germondari – al quale abbiamo dato il nostro contributo con le nostre osservazioni, e siamo in attesa di sapere se esse saranno recepite. Il piano regionale in approvazione inciderà direttamente sulla nostra battaglia, visto e considerato che il nostro territorio è in lizza per unadi rifiuti urbani, unadi rifiuti speciali ed un inceneritore nel vicino impianto del Cosmari.