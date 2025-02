Spazionapoli.it - Disastro Napoli a Como: Conte scopre (anche) un dato “preoccupante” sulla sua squadra

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio– Ilcade rovinosamente aperdendo la vetta della classifica. Antonioha scoperto unimportante sui suoi ragazzi. Un mese fa immaginare la classifica attuale sembrava quasi impossibile. Eppure è accaduto. Il, a suon di cattivi risultati, si appresta a sfida l’Inter non più da capolista. Il mese di febbraio è stato “nero” per gli uomini di Antonio, il quale ha dovuto fare i conticon la sconfitta in trasferta a. Tale partita, però, potrebbe aver trasmesso allaunmolto negativo in vista del futuro.colpito dal”arrendevolezza del: ilAntonioè chiamato a risolvere i problemi del. Dopo un inizio di stagione a dir poco incredibile, il tecnico è ora costretto a fare i conti con una situazione molto complessa.