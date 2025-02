It.insideover.com - “Diritto a difendersi”: Israele occupa la Siria, non si ritira dal Libano, spara in Cisgiordania

Mentre a Gaza vacilla una tregua sempre più fragile,continua a infiammare altri fronti. Domenica scorsa, il Primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato chenon si ritirerà dallae non permetterà al nuovo regime di Damasco di entrare nel territorio a Sud della capitale Damasco. Si tratta del Monte Hermon, conosciuto anche come Jabal al-Sheikh, che l’IDF hato dallo scorso dicembre, a seguito della caduta del regime di Bashar al-Assad. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe considerando il ritiro di migliaia di soldati americani dalla, una decisione che ha spinto sin dal suo primo mandato.Fatto che, se attuato, susciterebbe “una grande prezione in”, come ha riportato Kan, l’emittente pubblica di Tel Aviv, a seguito delle dichiarazioni di alti funzionari della Casa Bianca sui piani di Trump.