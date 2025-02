Ilgiorno.it - Dimissioni in massa dei consiglieri: cade la giunta di Santo Stefano Lodigiano, elezioni anticipate

(Lodi) - Fine corsa per l'esecutivo del sindaco Marinella Testolina: dopo ore convulse durante le quali prima si era dimesso un altro consigliere di maggioranza, Diego Regonati, dopo l'addio di alcuni giorni fa di Vittorio Fasoli, nel primo pomeriggio di oggi lunedì 24 febbraio è arrivata la notizia che tutti e cinque gli esponenti dell'opposizione si sono dimessi in blocco sancendo la fine dell'esecutivo del primo cittadino di, già fiaccato ormai da diversi mesi da problematiche di vario tipo, in primis il rinnovo della gestione della scuola materna ad oggi non ancora messo nero su bianco. La maggioranza dunque si è dissolta e l'uscita di scena dell'opposizione proprio oggi non è una casualità: infatti, staccando la spina entro il 24 febbraio, c'è tempo per fissare le nuovesubito la primavera prossima (probabilmente domenica 11 maggio) e non lasciare dunque il paese di nuovo in mano al commissario prefettizio.