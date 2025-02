Secoloditalia.it - Dileggiava i poliziotti con la “taser dance”, arrestato il pusher egiziano: ora ballerà in carcere (video)

Un cittadino, divenuto virale sui social per la sua “”, è statoad Aversa per spaccio di droga. Il giovane è stato trovato in possesso di 18 dosi di hashish. Nei giorni scorsi alcuni cittadini della zona casertana, ad Aversa, avevano denunciato quel gruppo di giovani che si esibiva in una danza dai ritmi arabeggianti scanditi dall’utilizzo di unche a ritmo della musica viene azionato. Ilè un’arma in dotazione delle forze dell’ordine e il balletto è un chiaro gesto di provocazione nei confronti delle forze dell’ordine e anche un dileggio, rispetto all’attività svolta dal gruppetto di egiziani, uno dei quali, non a caso, è statoper spaccio di droga. Ora, ma in.L’che balla col)L'articolocon la “”,il: orain) Secolo d'Italia.