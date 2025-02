Lettera43.it - Dieci grandi attori ancora senza Oscar

Buona la prima, ma non per tutti. Nel corso della lunga storia dei premi, non mancano casi di star che hanno saputo primeggiare al loro debutto nella notte di gala. Basti pensare per esempio a Julie Andrews, che trionfò nel 1965 per Mary Poppins, o a Cillian Murphy, acclamata star di Peaky Blinders che nel 2024 ha ricevuto la statuetta per Oppenheimer alla prima nomination in carriera. Accanto a loro ci sono però diverse celebrità che, pur essendo state più volte in cinquina, per ora non hanno mai ricevuto l’ambito premio. È il caso di Peter O’Toole, otto volte candidato fra il 1963 e il 2007 ma mai vincitore: per lui solo il premio onorario nel 2003. Magra consolazione cui non può fare affidamento Glenn Close: per lei otto nomination – l’ultima nel 2021 per Elegia americana –successo.