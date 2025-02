Sport.quotidiano.net - Dieci gare per rimediare. Spal, serve un’identità e una tenuta difensiva per prepararsi ai playout

Leggi su Sport.quotidiano.net

E adesso, povera? Che fare, dove sbattere la testa? A guardare in alto ci si avvilisce. A guardare in basso ci si impaurisce. E’ più vicina la concorrenza in lotta per evitare l’ultimo posto della coda del gruppo che si batte per scansare i, anche grazie al ben noto –3. Non resta che navia vista nelle ultimeponendosi un doppio obiettivo in vista di ormai probabilissimi spareggi-salvezza: non subire ulteriori sorpassi, e cercare al contempo una identità e unache diano minime garanzie a maggio., si badi bene, non più soltanto: perché se è chiaro che il problema numero uno sta nell’assenza di ogni cognizione in non possesso (tre clean sheets in ventotto giornate sono più che eloquenti), ora è subentrato anche il numero due, ossia un difficile rapporto con la rete avversaria.