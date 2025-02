Ultimouomo.com - Diao ha già segnato 5 gol con 16 tiri

Assanenasce come centrocampista centrale; poi diventa un’ala e infine un centravanti. Un percorso che asseconda il talento che ha mostrato fin da quando era ragazzino. Un aspetto lo distingueva dagli altri esterni tecnici e dribblomani:faceva gol, spesso, e lo faceva come è più raro che lo facciano le ali, muovendosi bene senza il pallone e leggendo sempre bene lo spazio in profondità e le tasche d’erba sulla trequarti.È facendo gol cheha attirato le attenzioni su di sé, scalato i campionati giovanili. Tra i 16 e i 17 anni era già nel Betis B, nel calcio professionistico, e non sembrava risentire particolarmente del salto. Poi lo scorso anno ha iniziato a giocare anche in prima squadra. La sua capacità di vincere i duelli, saltare l’uomo, andare via in velocità, si è molto normalizzata nell’impatto con la Liga, macontinuava a mostrare un talento interessante per la profondità, per trovare sempre la soluzione più efficace intorno all’area di rigore.