Diao al Milan | l’annuncio sul talento del Como

Leggi su Sportface.it

Ildelsta letteralmente stregando la Serie A, mentre Fabregas si gode la vittoria contro il Napoli capolista. Giunto dal Betis Siviglia, il diciannovenne già è diventato un nome top per il prossimo mercato. E’ arrivato poco più un mese fa dopo una gavetta di qualche anno tra le compagini del Cadice e, principalmente del Betis di Siviglia, ma ci ha messo poco ad emergere e a conquistare un posto in prima squadra. Ala destra dal grandepuò agire su entrambe le fasce e all’occorrenza anche come punta centrale o falso nove. Sono già 5 le reti siglate nel nostro campionato, dopo che in Spagna aveva avuto l’occasione di prender parte a dieci partite ufficiali, firmando un solo gol.Fabregas ha voluto fortemente il ragazzo e la dirigenza lariana è stata brava ad accontentare il mister, permettendogli di lavorare al meglio verso una salvezza che ora sembra più vicina.