Di Napoli: "Nessuno, all'inizio, avrebbe scommesso sul Napoli"

Arturo Di, allenatore ed ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss. Ha parlato della squadra azzurra in vista dell’importante match di sabato prossimo contro l’Inter. Una parentesi anche su Conte. Di seguito le parole dell’ex attaccante sia degli azzurri che dell’Inter.Di: “Ildeve ricostruire e qualche ferita andava rimarginata”Così l’ex attaccante: “-Inter è una partita di cartello ed avrà un fascino particolare. Gli azzurri e l’Inter devono cercare di fare meno errori possibile, la gara dice molto ma non tutto. Una vittoria dell’Inter al Maradona complicherebbe i piani della squadra di Conte in vista dello scudetto. Como-? Dobbiamo fare una riflessione sul secondo tempo degli azzurri. L’anno scorso la squadra azzurra ha avuto una stagione complicata, i partenopei devono ricostruire e qualche ferita andava rimarginata.